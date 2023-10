Wiedervereinigung Einheitsfeiern beginnen mit Bürgerfest in Hamburg

02. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Der Bundesrat hat einen Informationspavillon vor dem Hamburger Rathaus aufgebaut. Bild: Bild: dpa

Mit der Eröffnung eines Bürgerfests beginnt an diesem Montag in Hamburg die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Bei dem Fest rund um Rathaus und Binnenalster will sich die Stadt zusammen mit rund 400 Partnern und Akteuren in einem bunten Programm als vielfältige, nachhaltige, welt- und zukunftsoffene Metropole präsentieren.