„Wilder Westen“ Arbeitsminister Heil kritisiert Amazon-Chef Bezos und Digital-Firmen

Vor allem kritisiert Heil das Verhalten von Lieferdiensten für Essen: „Die tun cool, behandeln ihre Mitarbeiter aber schlecht. Sozialpolitischer Wilder Westen“, sagte Heil in der WirtschaftsWoche. Er droht mit neuer Regulierung: „Wenn Menschen neue Plattformen als Raubbau an ihren Rechten erleben, dann wird der Ruf nach staatlichen Mindestspielregeln per Gesetz eben immer größer.“



Sie lesen eine Vorabmeldung aus der aktuellen WirtschaftsWoche. Mit dem WiWo-Digitalpass erhalten Sie die Ausgabe bereits am Donnerstagabend in der App oder als eMagazin. Alle Abo-Varianten finden Sie auf unserer Info-Seite.