Windenergie: Neue Windräder vor der Küste gebaut – Branche will mehr Tempo

Insgesamt drehten sich nun in Nord- und Ostsee inzwischen fast 1400 Windräder mit einer Kapazität von über 6600 Megawatt. Rein rechnerisch entspricht dies der Leistung von etwa 15 großen Kohlekraftwerken, wenn der Wind regelmäßig rund um die Uhr wehen würde. Die Windverhältnisse auf See sind allerdings deutlich günstiger als an Land, die Windräder sind inklusive Rotorblättern höher als der Kölner Dom mit seinen gut 150 Metern.