Windkraft-Muffel Bayern „Das wirkt doch vogelwild!“

Was planen Sie in Bayern?

Hubert Aiwanger: Wir wollen den Windkrafterlass reformieren, praxistauglicher hinbekommen, dass artenschutzrechtliches Reingrätschen nicht mehr so einfach ist. Bei den Windrädern aus Pfaffenhofen sollen in den ersten drei Jahren von Mitte Mai bis Ende August nur nachts betrieben werden – wegen des möglichen Aufenthalts eines Wespenbussards, der nicht mal nachgewiesen ist. Drei Windräder für 18 Millionen Euro werden die Hälfte der Zeit deshalb abgeschaltet! Das kostet Hunderttausende Euro.