Windkraft-Muffel Bayern „Das wirkt doch vogelwild!“

Welches Ziel haben Sie für den Windkraft-Ausbau in Bayern?

Aiwanger: Es gibt 300 Standorte in Bayern, wo Windkraftanlagen denkbar sind. Vor allem in Wäldern, wo sie besser versteckt sind. 100 Standorte befinden sich in Staatswäldern, der Rest in Privatwäldern. Wir werden sicher nicht alle Standorte realisieren können. Aber es wäre doch gut, wenn es am Ende 100 bis 150 Standorte werden. Mehrere Hundert Windräder sind möglich, ohne dass es jemandem großartig wehtut. In jedem Regierungsbezirk haben wir sogenannte Windkümmerer installiert, das sind Profis, die den Kommunen und den bauwilligen fachlich zuarbeiten, Bürokratie aus dem Weg räumen. Über 30 Windkraftprojekte sind da bereits angefragt.

Glauber: Wir müssen weg davon kommen, dass überwiegend überregionale oder globale Investoren das große Geschäft mit Windrädern machen. Windkraft wird nur funktionieren, wenn die Bürger selbst etwas von ihren Anlagen haben. Die Bürger vor Ort müssen deshalb an ihrer Energiegewinnung beteiligt werden. Dann wird sich der Wind im wahrsten Sinne des Wortes drehen.