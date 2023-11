Windkraftunternehmer zu Bürokratie „In der Behörde plustern sich einige auf“

Politiker spielen immer mal den Ball zurück, dass es nicht nur an Genehmigungen liegt. Dass auch Ihre Branche Engpässe hat. Gibt es einen Fachkräfte- und Materialmangel, der den Ausbau verzögert?

Mehr Stellen in den Ämtern bringen nichts. Das Beispiel der Autobahn AG zeigt, dass diese mehr Stellen verlangt für Genehmigungen, die gar keinen Sinn mehr ergeben. Je mehr Leute in den Ämtern sind, desto mehr wird geprüft, es würde nur noch schlimmer. Ohne solche Hürden könnten unsere Fachkräfte schneller bauen und sich darauf konzentrieren. Wir müssen in der Energiewirtschaft aber tatsächlich wieder einige Kapazitäten aufbauen. Unter Wirtschaftsminister Altmaier ist die Windkraft ja am Ende fast gar nicht mehr ausgebaut worden. Es gibt deshalb zum Beispiel keine Rotorblattfertigung mehr in Deutschland.