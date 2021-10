Um Spielräume zu gewinnen, müssten steuerliche Subventionen hinterfragt werden: „Eine Abschaffung des antiquierten Dieselprivilegs aus den Neunzigerjahren würde dem Staat allein acht Milliarden Euro einbringen. Und das ist nur eine von vielen umweltschädlichen Steuervergünstigungen. Für nachhaltige Bundesfinanzen muss die neue Bundesregierung die zahlreichen Vergünstigungen auf den Prüfstand stellen, denken Sie zum Beispiel an die Energie- und Stromsteuer oder die Besteuerung privat genutzter Dienstwagen“, schlägt Scheller vor. „Oder denken Sie an die steuerliche Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen. Dem boomenden Handwerk muss der Staat nicht noch indirekt unter die Arme greifen. Natürlich nehmen wir Bürger die Vergünstigungen gerne mit, gewöhnen uns daran. Aber die zwei Milliarden Euro Handwerksubventionen könnte der Staat an anderer Stelle dringender gebrauchen.“



Mehr zum Thema: Das vollständige Interview mit Bundesrechnungshof-Präsident Kay Scheller lesen Sie hier.