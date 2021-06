Wirecard-Ausschuss Das sind die 7 wichtigsten Erkenntnisse zum Wirecard-Skandal

Bose war nicht der einzige. Bezeichnenderweise handelten Mitarbeiter der BaFin vor dem Kollaps von Wirecard verstärkt mit Aktien des Zahlungsdienstleisters. Einen Mitarbeiter hat die BaFin wegen Insiderhandels angezeigt und freigestellt. Auch, Jan-Ole Peters, der ehemalige Finanzattaché in der deutschen Botschaft in Peking, kaufte Wirecard-Aktien. Ausgerechnet am 19. Juni 2020 – einen Tag nach Auffliegen des Milliardenskandals.