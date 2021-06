Wirecard-Ausschuss am 12. Februar 2021 Wie Ermittler und BaFin-Beamte aneinander vorbeiredeten

Michael Bühring von der Münchner Staatsanwaltschaft musste in seiner Vernehmung zum umstrittenen Leerverkaufsverbot Stellung nehmen. Bühring wies vor allem Erinnerungslücken auf. So wusste er nicht mehr, ob er sich mit seiner Chefin Hildegard Bäumler-Hösl mal darüber unterhalten habe, ob die Räuberpistole, die ihnen der Wirecard-Anwalt Enderle präsentiert hatte, unglaubwürdig erschien. Auch der dubiose Zeuge, der angeblich Kenntnis von einer bevorstehenden kritischen Wirecard-Berichterstattung der FT hatte, wird nochmal Thema. Dieser sei ein Krimineller, erläutert der Linken-Politiker Fabio De Masi dem Staatsanwalt. De Masi konnte so wenig wie andere Parlamentarier nachvollziehen, dass Aussagen von wenig glaubwürdigen Zeugen für ein Ermittlungsverfahren gegen den FT-Journalisten McCrum und ein Leerverkaufsverbot reichten. Bühring zeigte sich uneinsichtig: „Ich sehe nicht, dass wir anders hätten handeln können, als wir gehandelt haben.“