Wirecard-Ausschuss am 12. Januar 2021 Ein Wirtschaftsberater der Kanzlerin und sein Interessenskonflikt

Lars-Hendrik Röller, der Wirtschaftsberater von Kanzlerin Angela Merkel, betonte in seiner Vernehmung, es habe keine Sonderbehandlung für Wirecard gegeben. Es ging darum, dass die Kanzlerin Wirecard auf ihrer China-Reise 2019 angesprochen hatte. „Es hat einfach gepasst“, sagte Röller. Zur Erinnerung: Nach seinem Besuch bei der Kanzlerin am 3. September 2019 schickte Wirecard-Fürsprecher Karl-Theodor zu Guttenberg eine E-Mail an Röller, in dem er auf sein Gespräch mit Merkel über den geplanten Markteintritt von Wirecard in China verwies: „Wir waren uns einig, dass ein kurzer Hinweis im Rahmen des Besuches sehr hilfreich sein könnte“, schrieb Guttenberg. „Die Frau Bundeskanzlerin bat mich, Ihnen noch ein paar Zeilen zukommen zu lassen, um die richtige Formulierung an der Hand zu haben.“ In seiner Vorlage pries Guttenberg Wirecard als „eines der global führenden Technologieunternehmen im Bereich Finanzdienstleistung“ an. Mit Erfolg: Nach Merkels China-Besuch mailte Röller an Guttenberg, das Thema sei durch die Chefin angesprochen worden. „Ich werde das auch weiter flankieren.“