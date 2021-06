Wirecard-Ausschuss am 15. April 2021 Warum Ex-Geheimdienstler Wirecard auf dem Schirm hatten

Schmidbauer sprach in seiner Vernehmung häufig von „wir“. Wen er damit meinte? „Wir sind Leute, die sich ihr Leben lang beschäftigen mit diesen Fragen. Aber darüber möchte ich gar nicht berichten, weil das ist nicht wichtig.“ Damit meinte er offenbar ehemalige Geheimdienst-Leute. Jens Zimmermann von der SPD zeigte sich überrascht, dass Ex-Geheimdienstkoordinator Schmidbauer Marsalek auf dem Schirm hatte - und die Bundesregierung nicht. „Warum soll ich jetzt glauben, dass Sie alles auf dem Schirm hatten - was ich Ihnen glaube. Und dieser Riesen-Apparat in der Chausseestraße den Namen Marsalek ins System eingibt und sagt, sie haben den Namen noch nie gehört“, so Zimmermann. Schmidbauer sah die Sache so: „Jeder Nachrichtendienst, der etwas auf sich gehalten hat, muss Marsalek auf dem Schirm gehabt haben.“



