Wirecard-Ausschuss am 17. Dezember 2020 Wie Wirecards Lobbyisten die Regierung einspannten

Jan-Ole Peters, der in der Zeit von Wirecards China-Avancen als Finanz-Attaché an der deutschen Botschaft in Peking arbeitete, war so etwas wie die Haupt-Kontaktperson von Wirecard in Peking. Ex-Finanzvorstand Burkhard Ley, ein weiterer Wirecard-Manager, sowie Spitzberg-Manager Ulf Gartzke und eine weitere Spitzberg-Mitarbeiterin standen mit Peters in Kontakt. Peters versorgte die „liebe Finanzdienstleistungsgemeinde“ mit Informationen zu anstehenden Besuchen von Finanzminister Scholz und Bafin-Präsident Hufeld in Peking und lud sie zu einer Gesellschaft zu sich nach Hause ein. Danach bedankte sich Ley bei Peters für „für die Einladung in Ihr sehr gemütliches Domizil“, die guten Gespräche und das gute Essen: „Die chinesische Spezialität aus der Küche und die Feuerzangenbowle waren köstlich.“ Peters wiederum dankte für die „hochwertigen“ Gastgeschenke. Die ganze Zeit ging es um den Markteintritt von Wirecard in China – den Peters eng begleitete.