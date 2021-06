Thema des Tages:

Vorgänge im Top-Management von Wirecard



Zeugen:

- Markus Braun, ehemaliger Vorstandschef von Wirecard

- Oliver B., langjähriger Dubai-Statthalter von Wirecard



Markus Braun präsentierte sich bei seiner Vernehmung als Opfer im Wirecard-Skandal (lesen Sie hier den WiWo-Bericht zu Brauns Auftritt.) Die Staatsanwaltschaft München wirft ihm und anderen ehemaligen Managern unter anderem gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor, er weist seit seiner Verhaftung im Sommer 2020 alle Vorwürfe entschieden. Braun musste für die Vernehmung in den Bundestag kommen – gegen seinen Willen. Sein Auftritt zählt zu den skurrilsten Momenten des Untersuchungsausschusses. Zunächst verlas er ein dürres Statement: „Ich vertraue in die Unabhängigkeit und die Objektivität der Ermittlungsbehörden“, sagte Braun. Insbesondere darauf, dass die Staatsanwaltschaft „besonders den Verbleib der veruntreuten Unternehmensgelder“ aufklären wird. Das zeigt: Braun sieht sich weiterhin als Opfer. In der Fragerunde ließ er sich über Stunden hinweg nichts entlocken. „Ich verweise auf mein Statement“, sagte er immer wieder und betonte, dass er gegenüber der Staatsanwaltschaft aussagen wolle. Immerhin: Sein Geburtsdatum hat er den Parlamentariern verraten.