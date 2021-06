Wirecard-Ausschuss am 20. April 2021 Als Markus Braun gerne mal die Kanzlerin treffen wollte

Dorothee Bär, Staatsministerin im Kanzleramt, hatte im November 2018 die Wirecard-Zentrale in Aschheim bei München besucht. Dabei traf sie auch Markus Braun. Der Wirecard-Chef habe das Gespräch sehr „bestimmt und sehr selbstbewusst“ geführt, so Bär. Er habe gesagt, er möchte definitiv keine Förderung durch den Staat und auch keinen Schutz durch deutsche oder europäische Gesetze. „Ich möchte keine Lex Wirecard“, habe er gesagt. „Das ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben“, sagte CSU-Politikerin Bär. Ganz am Schluss, im Vorbeigehen, habe Braun gesagt, er wolle gerne mal die Bundeskanzlerin treffen. „Das kam mir auch nicht ungewöhnlich vor“, sagt Bär. Sie habe das Anliegen an das Büro der Bundeskanzlerin weitergeben. Das sei für sie auch völlig okay.