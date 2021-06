Wirecard-Ausschuss am 21. April 2021 Wie Scholz‘ Staatssekretär Jörg Kukies seine Kontakte mit Wirecard erklärt

Am 5. November 2019 habe er Markus Braun in der Wirecard-Zentrale besucht, sagte Kukies. An diesem Tag hatte Braun Geburtstag, er wurde 50. Kukies sagte, er habe davon nichts gewusst. Das Treffen sei unspektakulär verlaufen. Kukies sagt, er habe die Vorwürfe beispielsweise der Financial Times und die Sonderprüfung durch KPMG angesprochen. Braun habe hierzu nichts gesagt, was Kukies nicht schon in der Zeitung gelesen habe.