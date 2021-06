Wirecard-Ausschuss am 22. April 2021 Olaf Scholz weist eine Verantwortung in der Wirecard-Affäre zurück

Einzig die Nutzung seiner privaten E-Mail-Adresse brachte Scholz in Bedrängnis. Im Ausschuss kam heraus, dass er über den privaten Account mit Kanzleramtschef Helge Braun kommuniziert hatte, etwa über die Kündigung des Vertrags mit der DPR. Das Vorgehen gegen den FT-Journalisten und Wirecard-Aufdecker Dan McCrum sei „nicht in Ordnung“ gewesen, sagte Scholz. Er habe sich persönlich mit ihm unterhalten und gesagt, dass es ein „falsches Vorgehen gewesen“ sei. Die BaFin hatte McCrum und seine Kollegin angezeigt.



Der große Wirecard-Liveblog zum Nachlesen: So berichteten die WiWo-Reporter aus dem Wirecard-Untersuchungsausschuss



Hier geht es zurück zum Wirecard-Zeitstrahl!



Mehr zum Thema: Bei dem mittlerweile insolventen Wirecard-Konzern wurde seit jeher getäuscht. Das zeigt das Buch „Die Wirecard-Story“ zweier WirtschaftsWoche-Reporter. Die Erfolgsgeschichte war zu schön, um wahr zu sein. Von Anfang an.