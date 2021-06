Wirecard-Ausschuss am 23. April 2021 Warum Merkel von zu Guttenberg enttäuscht ist

Merkel verteidigte ihren Wirtschaftsberater Röller, dessen Ehefrau als Vermittlerin eines Kontakts zwischen einer chinesischen Firma und Wirecard in Erscheinung getreten war. „Ich vertraue meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagt Merkel. „Für Misstrauen habe ich keinerlei Anhaltspunkte. Ich vertraue denen voll.“ Alle hielten sich an die Complicance-Richtlinien. „Dazu gehört nicht, dass ich mich für die Berufstätigkeiten aller Ehepartnerinnen und -partner interessieren.“ Sie habe nicht den „geringsten Anlass“, ihr Vertrauen gegenüber Röller infrage zu stellen.



