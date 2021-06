Wirecard-Ausschuss am 26. März 2021 Brauns Assistentin stiehlt Ex-Bafin-Präsident Hufeld und seiner Vize Roegele die Show

Felix Hufeld, bis März 2021 Präsident der Bafin, sagte: „Ich bin auch keineswegs der Meinung, dass wir alles wieder so machen sollten.“ An den Tagen, an denen das Leerverkaufsverbot entstand, habe ihm seine Vizepräsidentin Roegele „vom drastischen Anstieg der Leerverkaufspositionen berichtet“. Schließlich habe Roegele auch von den „ausschlaggebenden Informationen der Staatsanwaltschaft München“ berichtet. Hufeld räumte zwar ein, dass der angebliche Erpressungsversuch Wirecards durch Medien „ungeheuerlich“ klang, aber die Bafin habe die Informationen nun mal nicht von Wirecard erhalten - sondern von einer der größten Staatsanwaltschaften des Landes. Man sei überhaupt nicht in der Position, die Informationen der Staatsanwaltschaft selbst nachzurecherchieren. Man habe sich auf die Hinweise der Staatsanwaltschaft verlassen müssen.