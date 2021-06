Wirecard-Ausschuss am 6. Mai 2021 Ein EY-Mitarbeiter und ein Wirecard-Anwalt packen aus

Franz Enderle, langjähriger Wirecard-Anwalt, hatte seinen großen Auftritt im Februar 2019. Die „Financial Times“ hatte Ende Januar 2019 Umsatz-Schiebereien bei Wirecard in Singapur aufgedeckt, ein Whistleblower hatte Material geliefert. Doch Wirecard schlug zurück, Anwalt Enderle nahm Kontakt zur Münchner Staatsanwaltschaft auf – und präsentierte ihnen die folgende Geschichte: Die „FT“ stünde im Verbund mit Shortsellern, also Spekulanten, die auf fallende Kurse der Wirecard-Aktien wetten. Als Zeugen lieferte Enderle den Staatsanwälten die schriftliche Erklärung des Spekulanten Daniel Harris – einem Mann mit einem fragwürdigen Ruf. Dieser erklärte, sein Broker habe am Tag vor Veröffentlichung des „FT“-Artikels mit einem „Freund“ gesprochen. Dieser habe ihm berichtet, dass es einen kritischen Artikel über Wirecard geben würde, weshalb sich eine Wette auf fallende Kurse lohnen würde. Weitere Belege? Gab es nicht. Ein paar Tage später legte Enderle nach, behauptete, dass Jan Marsalek von der Nachrichtenagentur Bloomberg erpresst worden sei: Sechs Millionen Euro solle Wirecard zahlen, sonst steige die Agentur in die kritische Berichterstattung über Wirecard ein. Den Vorwürfen, die Enderle vorbrachte, gingen die Staatsanwälte in München so gut wie nicht nach. Was sie jedoch taten: Sie tippten Enderles Vorwürfe ab und schickten sie an die Kollegen der Finanzaufsicht BaFin. Und die reagierte mit dem umstrittenen Leerverkaufsverbot.