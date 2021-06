Wirecard im Bundestag: „Wie in einer Bananenrepublik“

Es überraschte nicht, dass Zimmermann den SPD-Finanzminister Scholz in Schutz nahm. Dieser habe nötige Reformen angepackt, einen neuen Bafin-Chef verpflichtet. Der Untersuchungsausschuss, so Zimmermann, sei für ihn wie ein Memory-Spiel gewesen. Aber nicht etwa der Name seines Genossen Scholz sei beim Aufdecken der verdeckten Karten zum Vorschein gekommen. Nein: „Überall Bayern“, so Zimmermann. Etwa die Staatsanwaltschaft aus München, oder Karl-Theodor zu Guttenberg, der sich „vor allem die Taschen vollgemacht hat“.