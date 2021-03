Wirecard Promi-Zeugen im Untersuchungsausschuss

Besonders spannend wird, wie sich Heike Pauls positioniert. Die ehemalige Analystin der Commerzbank soll am Donnerstag auch aussagen. Pauls, als Stellvertreterin ihrer Branche und der vielen Wirecard-Fürsprecher, die es bis kurz vor der Pleite noch gab, ist enorm wichtig, um zu verstehen, wieso die Wirecard-Manager mit ihrer Masche jahrelang durchkamen. Pauls riet 199 Mal zum Kauf der Aktie und ignorierte dabei öffentlich bekannte Zweifel an den Bilanzen. Sie behauptete sogar, bei der Kritik der „Financial Times“ handele es sich um „Fake News“. Nur weil es so viele Fans wie Pauls gab, konnte aus dem mutmaßlich zunächst kleinen Betrugsfall Wirecard womöglich überhaupt erst ein Milliarden-Skandal werden. Wer den Fall Wirecard verstehen will, muss verstehen, wie das Biotop um den Dax-Konzern funktionierte. Sofern Heike Pauls will, kann sie hierzu sicher einen wertvollen Beitrag leisten.