Wirecard-Skandal: Scholz hält (noch) an BaFin-Chef Hufeld fest

Ob das Bundesfinanzministerium wenigstens bei der Personalie Hufeld diesmal die Wahrheit gesagt hat, das will Herbrand bei der nächsten Sondersitzung des Finanzausschusses am 31. August noch einmal nachfragen. Gleichwohl gilt der seit 2015 amtierende BaFin-Präsident inzwischen vielerorts als Mann auf Abruf. Der CSU-Bundestagsabgeordnete und Obmann der Union im Finanzausschuss, Hans Michelbach, formuliert es so: „Herr Scholz wartet offenbar noch, bis die richtige Gelegenheit da ist, Hufeld als Bauernopfer preiszugeben.“ Das könnte in den nächsten Wochen geschehen, wenn noch mehr Details über das Versagen der Finanzaufsicht ans Tageslicht kommen.