Wirecard-Skandal Untersuchungsausschuss beruft Rödl-Partner zum EY-Sonderermittler

Wambach ist seit 2019 im Vorstand des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) und Stellvertretender Vorsitzender des Instituts der Rechnungsprüfer Deutschland (IDR). Der Untersuchungsausschuss will Wambach offiziell an diesem Donnerstag zum Sonderermittler ernennen.



Mehr zum Thema: Die BaFin macht die Bremer Greensill Bank dicht. Damit wird ein Anlegeralbtraum wahr – und Deutschland steht vielleicht vor seinem nächsten Bilanzskandal. Was dahintersteckt.