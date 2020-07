Wirecard-Sondersitzung: Nächste Chance für Olaf Scholz

Wirklich gefährden kann die Wirecard-Aufklärung die Zukunftspläne von Olaf Scholz. Für ihn sind die jüngsten Entwicklungen mehr als ärgerlich. Denn, klar, einerseits ist er für die Finanzaufsicht BaFin zuständig, die in diesem Fall ähnlich blamiert dasteht wie die Prüfer von EY. Andererseits ist der Wirecard-Skandal – nach allem, was man bisher weiß – einer dieser Fälle, in denen am Ende ein politisch Verantwortlicher (zurecht) für alles geradestehen muss, was unter seinem Radar geschehen ist – ohne sich selbst skandalöse Fehlentscheidungen vorwerfen lassen zu müssen.



Auch Systemversagen im Staatsapparat produziert Schuldige. Im Zweifel trifft es eben den, der ganz oben steht.