Wirecard-Sondersitzung: „Wir erleben Ablenkungsmanöver!“

So viel lässt sich bisher zur Bereitschaft der Bundesregierung sagen: Die Mauer des Schweigens und des Um-den-heißen-Brei-herum-Redens ist hoch. Auch die noch vor der zweiten Sondersitzung eingegangene Antworten des Bundeskanzleramtes auf Fragen des linken Abgeordneten Fabio De Masi, der Einzelheiten zu den Kontakten des Kanzleramtes zu Wirecard erfahren wollte, deuten darauf hin. Die meisten Antworten weisen auf die Vertraulichkeiten der Gespräche hin oder insinuieren Unkenntnis bis Ahnungslosigkeit. Damit provoziert aber die Regierung geradezu das Interesse der Abgeordneten an einer Aufklärung, wie es zu dem Finanzskandal von Wirecard an allen Prüf- und Kontrollmechanismen vorbei kommen konnte.



Allein bei den Grünen erarbeiteten die beiden Finanzexperten Lisa Paus und Danyal Bayaz einen Katalog von 90 Fragen für die Sondersitzung in dieser Woche. Dabei geht es um geheimdienstliche Erkenntnisse über den schillernden Wirecard-Vorstand Jan Marsalek genauso wie um Fragen zu Geldwäsche, um Kontrollen der BaFin als auch um die Einordnung von Wirecard als Tech-Konzern in Bayern oder um die Frage an Bundesjustizministerin Lambrecht, wie sie die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen FT-Journalisten beurteilt.