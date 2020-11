Wirecard und die Folgen Droht Wirtschaftsprüfern jetzt die Haftungs-Revolution?

Lenz etwa schlägt daher etwas vor, dass er schon lange für sinnvoll hält, im Gesetzentwurf aber nicht vorgesehen ist: Joint Audits. So nennt man die gemeinsame Prüfung durch zwei Gesellschaften. Dann könnten zum Beispiel Prüfer aus dem Kreis der „Big Four“ (PWC, KPMG, EY, Deloitte) mit einer mittelständischen Gesellschaft zusammenarbeiten. Lenz sagt, man könne Joint Audits auch intelligent mit der Rotation koppeln und so überlappende Perioden schaffen. „Wenn beide haften, wäre das ein guter Anreiz, sich gegenseitig zu einer sorgfältigen Prüfung anzuhalten.“



Der Vorschlag von Joint Audits findet sich auch in einem Fünf-Punkte-Plan, den die Grünen in einen eigenen Gesetzesentwurf gegossen haben, am Freitagnachmittag in den Bundestag einbringen – und damit Druck auf die Bundesregierung ausüben wollen. „Ziel muss sein, dass Wirtschaftsprüfer Bilanzbetrug mit aufdecken und dass so etwas wie bei Wirecard nicht noch einmal passiert“, fordert Lisa Paus, finanzpolitische Sprecherin der Grünen. Sie will auch bei der Rotation noch weitergehen. Bei Unternehmen, wo keine „Joint Audit“ stattfindet, soll „die externe Rotationspflicht auf sechs Jahre deutlich verkürzt werden“, heißt es in dem Positionspapier.