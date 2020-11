Wirecard-Untersuchungsausschuss „Ein Riesen-Desaster, das durch nichts zu beschönigen ist“

Vor Bellenhaus hatte der Untersuchungsausschuss an diesem Tag schon versucht, seinen ehemaligen Chef Markus Braun zu befragen – doch der hatte lediglich ein kurzes Statement abgegebenen und darüber hinaus so gut wie keine der Fragen der Abgeordneten beantwortet. Auch der ehemalige Chef-Buchhalter von Wirecard, wie Bellenhaus aus der Untersuchungshaft zugeschaltet, hatte sich wegen bald anstehender Aussagen bei der Münchner Staatsanwaltschaft auf sein Auskunftsverweigerungsrecht berufen – allerdings eine umfassende Aussage im Januar angekündigt. Deshalb sahen die Abgeordneten in seinem Fall von einer ausführlichen Befragung ab und vertagten sich auf Januar.



Zu dieser Lösung kommen sie auch mit Bellenhaus. Im Januar soll er nach Berlin kommen und dem Untersuchungsausschuss Auskunft über seine Rolle im Wirecard-Skandal geben. „Wir arbeiten unter Hochdruck an der Aufarbeitung der ganzen Angelegenheit“, sagt Bellenhaus, der die Zeit bis dahin nutzen will, um weitere Aussagen gegenüber der Münchner Staatsanwaltschaft zu machen.