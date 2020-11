Wirtschafsprüfer: KPMG: Wirecard hat Sonderprüfung der Bilanz massiv behindert

KPMG wurde im Herbst 2019 von Wirecard mit einem Sondergutachten beauftragt, weil damals bereits zahlreiche Vorwürfe in Medien zu Bilanzunregelmäßigkeiten erhoben wurden. KPMG legte seinen kritischen Bericht dann Ende April 2020 vor – „nach erheblichen Hürden und Hindernissen von Wirecard“, so Geschonneck. Im Juni rutsche der einstige Dax-Konzern in die Pleite, als die Luftbuchungen endgültig öffentlich wurden.