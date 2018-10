Dass Preise und Mieten rapide steigen, ist vor allem auf das unzureichende Wohnungsangebot bei zugleich hoher Nachfrage zurückzuführen. Aber mit zusätzlichen Milliarden auf der einen und weiteren Daumenschrauben für Vermieter auf der anderen Seite wird sich daran nichts ändern. Am Geld mangelt es nicht, was schon die Diskussion über eine Immobilienblase in Deutschland zeigt.