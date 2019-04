Auf den zweiten Blick sieht die Sachlage schon etwas anders aus. In den letzten Jahren hat die Politik hierzulande viele sozialpolitische Entscheidungen getroffenen, die Deutschland in den kommenden Jahren erheblich belasten werden. So sind die Sozialausgaben in den letzten fünf Jahren im Bundeshaushalt um mehr als 20 Prozent auf rund 950 Milliarden Euro gestiegen. Dies wird sich in den kommenden Jahren wohl noch stärker bemerkbar machen. Ein schwächeres Wachstum und die unweigerlich kommenden demographischen Verschiebungen werden zu einem weiteren Anstieg der Sozialkosten führen. Sicherlich muss die Regierung auch in diesem Gebiet die notwendigen Weichenstellungen vornehmen und die schwächeren Gruppen der Gesellschaft fördern und unterstützten, aber eine stärkere Balance zwischen sozialpolitischen Entscheidungen und zukunftsgerichteten Investitionen wäre wünschenswert.