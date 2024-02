Wirtschaftsbildung Wirtschaft in Schulen – ein Fach ohne Fachwissen

Wer nicht in einer Unternehmerfamilie aufwächst, kommt vermutlich erst in der Schule mit dem Thema Wirtschaft in Berührung. Und das mehr schlecht als recht. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Analyse des Zentrums für Ökonomische Bildung an der Universität Siegen (ZÖBIS). „Schulbücher vermitteln nur in seltenen Fällen ökonomisches Denken“, heißt eines der vernichtenden Urteile der Autoren. In Auftrag gegeben hatten die Analyse die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung und der Verband der Jungen Unternehmer.