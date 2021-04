Wirtschaftshilfen: Altmaier will Fixkosten-Zuschüsse für Firmen bis Ende 2021 verlängern

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will weitere Corona-Hilfen für Unternehmen bis zum Jahresende verlängern. Der CDU-Politiker sagte am Freitag in Berlin, die Überbrückungshilfe solle weitere sechs Monate zur Verfügung stehen. Das sind Zuschüsse zu den Fixkosten von Unternehmen, wenn diese wegen der Pandemie einen Umsatzeinbruch nachweisen können.