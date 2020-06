Wirtschaftshistoriker Albrecht Ritschl „Dann sind die Schulden nicht mehr tragfähig“

Was passiert dann?

Entweder die Länder konsolidieren ihre Staatshaushalte, es kommt zu Inflation oder die Gläubiger verzichten auf einen Teil ihrer Forderungen.



In der Eurokrise wurden die Gläubiger Griechenlands rasiert. Die Laufzeiten der griechischen Schulden wurden verlängert, die Zinsen gesenkt. Ist das ein Muster, das wir in den nächsten Jahren auch bei anderen hoch verschuldeten Ländern wie Italien sehen werden?

Die Verschuldung der Euroländer ist ein spezieller Fall. Die Staaten sind zu einem großen Teil bei der eigenen Bevölkerung und den inländischen Banken sowie ihren nationalen Zentralbanken verschuldet. Allerdings in einer Währung, die sie nicht selbst drucken und damit entwerten können. Prinzipiell wären die Regierungen dieser Länder zwar in der Lage, sich ihrer Schulden dadurch zu entledigen, dass sie ihre eigene Bevölkerung höher besteuern. Doch das ist höchst unpopulär. Deshalb steht die EZB unter Druck, die Zinsen niedrig zu halten, um Schuldenschnitte zu verhindern. Verschärft wird die Lage dadurch, dass die Schuldenexzesse aus den Jahren vor der Finanzkrise in vielen Ländern noch längst nicht abgearbeitet sind. Jetzt kommen die neuen Schulden durch die Coronakrise oben drauf. Welchen Weg die Staaten beim Schuldenabbau in den nächsten Jahren wählen werden, ist daher völlig offen.





