 Wirtschaftskompetenz: Laschet sieht CDU auch ohne Friedrich Merz gut aufgestellt

Der Finanzexperte Merz hatte Anfang Dezember beim CDU-Parteitag eine Kampfabstimmung um den Bundesvorsitz knapp gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren. Seitdem gibt es Stimmen in der Union, ihn stärker in die Partei einzubinden. Laschet sagte, die Union habe auch nach der langen Amtszeit der bisherigen CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel eine „breite Palette an gutem Personal“, auch in Wirtschaftsfragen.