Altmaiers Auftritt im Silicon Valley erinnert an den Kalifornien-Besuch von Angela Merkel im April 2010. Nur dass damals Barack Obama Präsident war, Arnold Schwarzenegger Gouverneur und das Besuchsprogramm der Kanzlerin zwar auch schon vom autonomen Auto geprägt war, es aber statt Künstlicher Intelligenz eher um die Verheißungen der Gentechnik ging. Damals waren viele Amerikaner von der Auffassungsgabe und dem Wissensstand der Kanzlerin beeindruckt, die in Stanford für mehr Innovation warb. Auch damals ging es schon darum, wie man in Deutschland mehr Investoren für Startups findet und Nachfolgefinanzierungen. Was auch an guten Technologieberatern lag, die jährlich Berichte mit guten Vorschlägen produzierten, was getan werden müsste.