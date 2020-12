Wirtschaftsminister Altmaier: „Jegliche Steuererhöhung wäre Gift in der Krise“

Trotz der hohen Kosten der Pandemiebewältigung spricht sich Altmaier aber gegen Steuererhöhungen aus. „Jegliche Steuererhöhung wäre Gift in der Krise. Daher lehne ich das entschieden ab. Weder eine Vermögensteuer noch eine andere Verbrauchsteuer darf die Last der Unternehmen in der Krise erhöhen“, sagte Altmaier der WirtschaftsWoche. „Debatten über höhere Steuersätze oder die Wiedereinführung der Vermögensteuer verunsichern den Mittelstand, hemmen Investitionen. Deshalb brauchen wir Planbarkeit über die nächste Wahl hinaus.“