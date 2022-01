Wirtschaftsminister auf Ländertour Robert Habecks neue Freundschaften in der Industrie

Der Minister duzt. Und versenkt die Hände in den Hosentaschen seines Anzugs, der so frisch ist, dass das Sakko am Rückenschlitz noch wie im Laden vernäht ist. Habeck ist jetzt auf Tour. Hamburg ist die erste Station des Vizekanzlers und Noch-Grünen-Chefs seiner Rundreise für den Klimaschutz. Es ist ein leichterer Termin, eine Übung sozusagen, vor seiner Reise nach Bayern, wo er sich am Donnerstag unter anderen mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) treffen wird. In Bayern, wo die Industrie viel Strom braucht, der künftig aus Windkraft statt aus den nun abgeschalteten Atomkraftwerken kommen soll, wird es ungemütlicher. Söder und die CSU wollen Windmühlen nicht in der Nähe von Siedlungen genehmigen. Habeck deutete bereits an, dass es in dieser Frage irgendwann knallen könnte. Schließlich wurden zuletzt gar keine Rotoren mehr im Freistaat genehmigt.