Wirtschaftsminister Habeck Deutschland könnte schon in diesem Winter einen russischen Gasboykott überstehen

Bisher hatte der Wirtschaftsminister die Unabhängigkeit von russischem Gas frühestens für 2024 in Aussicht gestellt. Damit es schneller soweit sei, so Habeck, müssten aber alle Beteiligten einen Beitrag leisten. „Weniger Verbrauch ist das A und O beim Gas.“ Wenn Industrie und Privatleute zehn Prozent des Verbrauchs einsparten, „dann sind das die entscheidenden Prozente, um nicht in eine Notlage zu geraten. Da sollten alle mitmachen. Mehr Effizienz ist ein wesentlicher Hebel gegen Putin“, sagte er der WirtschaftsWoche.