Wirtschaftsminister in der Kritik Peter Altmaier, der Ein-Mann-Staatsfonds

Es sind vor allem die Bedingungen für einen direkten Staatseinstieg durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die Fragen über Fragen aufwerfen: Was genau ist ein systemrelevantes Unternehmen? Gehört beispielsweise die Tourismusbranche, also Tui oder Aida, wirklich dazu? Und warum muss der Bund sich ausgerechnet an einem einzelnen Biotech-Unternehmen – Curevac aus Tübingen – beteiligen, wo doch auch anderweitig über Verträge genügend Impfstoffdosen gesichert werden können? Der Wirtschaftsminister könnte sie selbst stellen. Doch er steht lieber Seit‘ an Seit‘.