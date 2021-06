Wirtschaftsminister Peter Altmaier „Jede Bundesregierung wird Geld in die Hand nehmen müssen“

Altmaier räumte zudem ein, dass sein Ressort bisher unterschätzt habe, wie stark der Strombedarf in Deutschland steigen dürfte. „Wir müssen durch die verschärften Klimaziele Deutschlands und der EU von einem deutlich höheren Strombedarf ausgehen, als es bisher zugrunde gelegt wurde. Dazu wird mein Haus neue Berechnungen vorlegen“, kündigte Altmaier in der WirtschaftsWoche an. Es brauche viel mehr Windkraft- und Solaranlagen. „Ich werde konkrete Vorschläge vorlegen, wie wir die Offshore-Windkraft auf hoher See und die übrigen erneuerbaren Energien viel stärker ausbauen können als bisher geplant.“



