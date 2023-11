Wirtschaftsminister-Sonderkonferenz Zittern hoch 16

Hier weiß die Regierung bisher vor allem, was sie nicht weiß. Für den Haushalt 2023 soll nun eine erneute Notlage ausgerufen, die Schuldenbremse ein weiteres Mal gelockert werden. So weit, so kurzfristig. Wie aber ein mutmaßliches 100-Milliarden-Loch für die kommenden Jahre gestopft werden soll – darüber gibt es auch fast 14 Tage nach dem historischen Urteil des Verfassungsgerichtes keine erkennbare Strategie in der Hauptstadt.



Denn auch der Kanzler sagt ja nicht: Wir werden uns von Liebgewonnenem trennen. Wir werden sparen müssen, bis es quietscht. Werden kürzen, verschlanken, priorisieren oder besser fördern. Stattdessen gibt er die Parole aus: Fürchtet Euch nicht! Wäre der Kanzler kein Hanseat, sondern Rheinländer, könnte man meinen, er summe gerade jeden Tag zum Frühstück das Kölsche Grundgesetz: Et hätt noch immer jot jejange.