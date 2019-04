Wirtschaftsminister unter Druck Altmaier, Prügelpeter einer frustrierten Wirtschaft

Bleibt, als zweiter Teil der Wahrheit, nur noch ein letztes Wort über das, was der Wirtschaftsminister in jüngster Zeit erreicht hat: Erst am Freitag passierte das Netzausbaubeschleunigungsgesetz den Bundestag, das die Energiewende vorantreiben soll. Nach einer peinlichen Suche hat er außerdem doch noch einen Energie-Staatssekretär gefunden, dem bisher alle Seiten Kompetenz und Managerqualitäten attestieren. Und im Gegensatz zu den Kabinettskollegen Andreas Scheuer (Verkehr) und Horst Seehofer (Innen und Bau) hat Altmaier auch seinen Vorarbeiten für ein Klimaschutzgesetz mit dem Kohleausstiegsplan abgeschlossen. Extrem teuer zwar, aber immerhin.



Wer weiß? Vielleicht ist Altmaier also am Ende doch noch für eine richtig schöne Comeback-Geschichte gut.