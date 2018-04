Wirtschaftsministerium: Altmaier ernennt neue Staatssekretärin

Dörr-Voß war bislang Leiterin der Europaabteilung. Sie ist seit 1998 in verschiedenen Funktionen im Bundeswirtschaftsministerium tätig. Zuvor war sie in der Deutschen EU-Vertretung in Brüssel für Handelsfragen zuständig und gilt auf EU-Ebene als bestens vernetzt. Altmaier und sie kennen und schätzen sich bereits seit vielen Jahren.