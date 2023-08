Wirtschaftsministerium: Bundesregierung will bei Solarstrom Bürokratie abbauen

Die Bundesregierung will auch mit einem Bürokratieabbau für mehr Solarstrom sorgen. Das Kabinett werde dazu am Mittwoch ein Maßnahmenbündel beschließen, verlautete am Dienstag aus dem Grünen-geführten Wirtschaftsministerium. Über 50 bürokratische Hemmnisse seien identifiziert worden. Das entsprechende Gesetz könnte dann im Herbst im Parlament beraten und womöglich Anfang 2024 in Kraft treten.