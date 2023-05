Wirtschaftsministerium: Habeck-Ministerium veröffentlicht Details zu Verflechtungen mit Öko-Institut

„Wir werden auch noch weitere Listen veröffentlichen“, kündigte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Berlin an. Hier seien die Arbeiten aber noch nicht abgeschlossen. Es werde um Zuwendungen an die Denkfabrik Agora Energiewende sowie den BUND gehen, den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. „Was wir tun können, veröffentlichen wir.“ Habeck habe bereits eindeutig zu Graichen geäußert, was weiter gelte. Der Minister hatte seinem Staatssekretär das Vertrauen ausgesprochen. Dieser treibe den Ausbau erneuerbarer Energien mit Kraft voran. In der Energiepolitik stünden sich harte Interessen gegenüber und Graichen fechte dies durch.