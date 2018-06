Wirtschaftsministerkonferenz Länder wollen Hilfen für Autozulieferer

Die Bundesländer fordern stärkere Hilfen für mittelständische Autozulieferer. Nötig sei eine „substanzielle Intensivierung“ der Förderung, damit sich die Firmen auf E-Mobilität und autonomes Fahren einstellen könnten, erklärten die Wirtschaftsminister am Donnerstag im saarländischen Gonnesweiler. Mit der Anpassung an den tiefgreifenden Strukturwandel müsse schon jetzt begonnen werden, um in der Zukunft überlebensfähig zu sein.