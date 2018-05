Nicht zuletzt dank einer deutschen Regierung, die bislang nur weiß, was sie nicht will. Selten zuvor ist so deutlich geworden, dass ausgerechnet der Exportmacht BRD eine Strategie für diese Wendezeit der Globalisierung fehlt – auch und gerade, weil es ihr nicht gelingt, die ökonomische Beratung richtig zu orchestrieren.



Ein Anruf in Washington D.C. Jeromin Zettelmeyer geht an sein Handy, im Hintergrund kann man den Frühlingswind pfeifen hören. Der Volkswirt, ausgebildet am MIT, in Oxford, Bonn und Freiburg, ist heute Senior Fellow am Peterson Institute, einer renommierten US-Denkfabrik. Gut zweieinhalb Jahre lang, bis 2016, war er der Chefökonom von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Er war tief genug im Staatsapparat und ist heute wieder weit genug weg, um beurteilen zu können, was vielen Ministerien fehlt: „ein Gespür für das ökonomische big picture, die großen Zusammenhänge“, sagt Zettelmeyer. Traditionell überwögen in den Berliner Ministerien die Juristen – „und das merkt man auch“.