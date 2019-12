Wirtschaftspolitik der AfD: „Die Realität, wie wir sie sehen“

Seine Bewerbung begründete Tino Chrupalla auch mit seinem Berufsleben. Er sei Maler- und Lackierermeister, habe bis vor kurzem einen eigenen Betrieb mit sechs Mitarbeitern geführt und Lehrlinge ausgebildet. „Deshalb kandidiere ich heute für den höchsten Posten unserer Partei“, sagte er. So stellte sich Chrupalla am Wochenende auf dem Parteitag der AfD den Delegierten vor. Es sei ein „erhebendes Gefühl, etwas Neues aufzubauen“, so beschrieb er es – ob als Unternehmer oder in der Politik.