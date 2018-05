Stellt sich nur die Frage, warum es nicht längst auch eine Protektionismus-Taskforce gibt, die die Bundesregierung in allen handels- und geopolitischen Konflikten beratend und analysierend zur Seite steht? Wenn es sie gäbe, dann wäre ein Österreicher die ideale Besetzung für den Chefposten: Gabriel Felbermayr. Der Ökonom, noch in Diensten des Münchner ifo Instituts, gilt nicht umsonst als Favorit auf den 2019 frei werdenden Chefposten am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Niemand in Deutschland kann die Folgen und Nebenfolgen von handelspolitischen Eingriffen – etwa wie ein TTIP light wirken würde – dank eigens entwickelter Modelle so präzise prognostizieren wie er. Als die Wirtschaftsweisen für ihr jüngstes Jahresgutachten mehr Sachverstand in Sachen Handel benötigten, lieferte ihn Felbermayr.