Wirtschaftspolitik: DIHK kritisiert US-Handelsabkommen mit Südkorea

Die USA haben Südkorea dauerhaft von den Stahlzöllen ausgenommen. Das asiatische Land stimmte im Gegenzug Änderungen im Freihandelsabkommen mit den USA zu. So will Südkorea seine Stahl-Liefermengen in die USA kürzen und den US-Autobauern den Zugang zum südkoreanische Markt erleichtern.